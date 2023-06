La Regione Piemonte lancia nuovi bandi per la promozione sportiva

La Regione Piemonte ha recentemente annunciato l'apertura di due nuovi bandi mirati a sostenere progetti volti alla promozione dello sport nella regione. I dettagli di entrambe le iniziative sono consultabili sul sito istituzionale della Regione Piemonte e sono richiamati anche sul sito del CONI Piemonte.

Il primo bando è dedicato al sostegno di Grandi eventi sportivi già inseriti nel programma pluriennale, consultabile sul sito www.piemonte.coni.it. Questa misura offre l'opportunità di ottenere finanziamenti per la realizzazione di eventi di rilievo.

Il secondo bando, invece, è aperto a un'ampia gamma di soggetti e riguarda progetti nell'ambito dello "Sport per tutti" e a favore di soggetti con disabilità. La prima misura è accessibile anche ai Comuni o alle loro forme associative, mentre la seconda è aperta alle associazioni sportive iscritte al Registro nazionale. Le specifiche di ciascuna misura e i requisiti per la presentazione dei progetti e la richiesta dei contributi a fondo perduto sono indicati nell'Allegato 2 -DD n. 159/23.

Si consiglia di visitare il sito della Regione per informarsi approfonditamente e consultare gli elenchi dei contributi concessi nell'ultimo finanziamento, al fine di comprendere le possibilità offerte da questi bandi.

Le domande devono essere inviate alla Regione Piemonte entro il 24 luglio 2023, secondo i moduli e le procedure indicate.

È importante sottolineare che il Ministero dello Sport offre anche contributi a fondo perduto per i gestori di impianti sportivi e natatori. Maggiori informazioni a riguardo sono disponibili sul sito del Ministero. La scadenza per la presentazione delle domande per questa iniziativa è fissata al 19 luglio 2023.