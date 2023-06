Tornano nel Borgo della Cultura i Giovedì d'estate

Il Comune di Domodossola per ampliare l’offerta estiva di eventi rivolti alla cittadinanza e ai turisti, propone, dal 29 giugno al 27 luglio 2023, la sesta edizione della rassegna Giovedì d’Estate.

Attività serali di animazione per bambini, musica dal vivo e proiezioni di docufilm con tema “arte” ravviveranno per cinque settimane gli spazi d’incontro della città.

Questo il programma del primo appuntamento, giovedì prossimo, 29 giugno: in piazza Mercato dalle 21.30 esibizione del Coro gospel “White Spirit Choir”, nella sala polifunzionale G. Falcioni (ex Cappella Mellerio) dalle ore 21.00 la proiezione documentario a tema arte “Frida – Viva la vida”; mentre in piazza Chiossi dalle ore 21.00 lo spettacolo di clownerie, equilibrismo e giocoleria comica del “Variety Circus”.