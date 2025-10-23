La Findomo Cestistica a Borgoticino per il tris di vittorie

Mentre la capolista Autotrasporti Sacchi Foma osserva, proprio come la prima squadra, il turno di riposo, la Findomo Cestistica gioca domani sera sul parquet di Borgoticino contro gli Spaccalegna.

Dopo due vittorie casalinghe, i granata vanno a caccia del tris. "Affrontiamo - cosi il capitano non giocatore Francesco Petricca - una squadra solida, forte, fisica e con un roster decisamente profondo. La considero una delle più attrezzate per il raggiungimento dei play-off e per la promozione. Per noi è un bel test, per capire se siamo sulla strada giusta come credo e spero: stiamo cercando di recuperare il tempo perso e i ragazzi mi stanno dando grande disponibilità. I due successi con Oleggio e Borgomanero hanno dato a tutti fiducia ed entusiasmo: ne avevamo bisogno per trovare motivazioni - la conclusione di Petricca.