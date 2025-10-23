 / Sport

Coppa Italia Promozione, la Juventus Domo cede 1-0 alla Dufour Varallo

Decide un gol di Maiello nella ripresa: tra due settimane il ritorno al Curotti

Si è giocata ieri sera l’andata degli ottavi di finale di Coppa Italia Promozione tra Juventus Domo e Dufour Varallo. Dopo un primo tempo equilibrato, la formazione di casa ha trovato il vantaggio al 59° minuto grazie a Maiello, autore del gol decisivo su assist di Repossini. Il match di ritorno è in programma tra due settimane al Curotti di Domodossola, dove la Juventus Domo potrà cercare la rimonta davanti al proprio pubblico. Le due squadre si ritroveranno già domenica 26 ottobre a Varallo per l’ottava giornata di campionato.

