Nuovo appuntamento con Oxilia: concerto jazz con Roberto Mattei

Continuano gli appuntamenti dedicati al teatro e alla musica del Festival Oxilia: sabato 15 luglio va in scena "Turning Point", un concerto jazz che vede protagonista l’Hurricane Trio in collaborazione con Chris Collins.

Hurricane Trio è una formazione nata all’inizio del 2019 grazie ad un’iniziativa del contrabbassista Roberto Mattei, musicista ossolano con alle spalle una pluriennale esperienza nella musica sia jazz che classica, da sempre molto attivo nel panorama artistico del VCO e non solo. Il trio è composto, con lui, dal pianista Lorenzo Blardone e dal batterista Massimiliano Salina. Per questa serata al Festival Oxilia, l’Hurricane Trio condivide le proprie composizioni originali con il sassofonista statunitense Chris Collins. Quest’ultimo ha subito accettato l’invito degli artisti ossolani, con i quali condivide l’approccio musicale, ma anche quello più propriamente artistico ed espressivo. La band così composta ha portato alla nascita di sonorità finora inedite. Grazie a questo progetto, il quartetto partirà per un tour in giro per il Piemonte e la Lombardia, registrerà l’album Turning Point e sbarcherà, in autunno, in Giappone e negli Stati Uniti.

L’appuntamento è per sabato 15 luglio alle ore 21.00, presso la Sala Bozzetti del Sacro Monte Calvario di Domodossola.