Oxilia: la Schola Gregoriana del Calvario a Baceno

Sabato 5 agosto torna il festival Oxilia – Teatro e Musica per la Terra d’Ossola. Il settimo appuntamento della stagione 2023 è nuovamente musicale, con il concerto dal titolo “Leçons des Ténèbres - Il primo notturno del Giovedì Santo” in programma nella Chiesa Monumentale

di S. Gaudenzio a Baceno. In scena la Schola Gregoriana del Sacro Monte Calvario, formazione nata quasi trent’anni fa per portare avanti le antiche tradizioni della musica sacra. Con il prefetto Lorenzo Sgarella e il direttore Pietro Mencarelli, il coro esegue musiche gregoriane per il Primo Notturno del Giovedì Santo e per soli e basso continuo di Francois Couperin. La “Leçons des Ténèbres” è universalmente riconosciuta come uno dei vertici assoluti della musica barocca. La composizione viene eseguita dalla Schola Gregoriana accompagnata da Gian Luca Rovelli a clavicembalo e Alessia Travaglini alla viola da gamba, insieme al soprano Federica Napoletani e al mezzosoprano Candice Carmalt.

L’appuntamento è per sabato 5 agosto, a partire dalle ore 21.00, con ingresso libero alla Chies di San Gaudenzio di Baceno.