La Cannobiese riconferma Livorno: l'obiettivo è ripetere il campionato scorso

‘’Abbiamo chiuso il campionato con quanto ci eravamo prefissi, andando ai play off e uscendo al primo turno, anche per un arbitraggio così così con un rigore negatoci all’83’’. Marco Livorno, allenatore della Cannobiese (Prima Categoria), è soddisfatto della stagione conclusa, che ha visto la sua squadra sempre nella zona alta della classifica. L’ex forte punta del Verbania d’altri tempi rimarrà sulla panchina della Cannobiese a conferma del feeling con la società lacuale dopo un campionato che ha visto la Cannobiese piazzarsi quarta dietro Momo, Virtus Villa e Cameri. E poi uscire dai play off dopo lo scontro con i novaresi.

Quest’anno l’obiettivo è ripetersi e semmai fare qualcosa meglio....

‘’Certo, vogliamo ripeterci e se poi arrivasse qualche cosa in più non ci tireremmo indietro. La società è ben organizzata per la categoria e hanno rifatto completamente il campo sportivo con il sintetico, nuovo spogliatoi, tribune. Quello che ci penalizza è che siamo in fondo al lago e per molti giocatori è scomodo arrivare da noi’’.

Che rosa avrai a disposizione?

‘’Faremo a meno di Morandi Hiti e Piffero che smettono. Abbiamo già preso Mora dalla Sanmauriziese, Baffari da una squadra svizzera, Silvestri un giovane del 2005 dal Locarno, Oioli che faceva il difensore a Domo e Schirru ex attaccante del Fomarco ma soprattutto abbiamo riconfermato Gnonto che lo scorso campionato ha fatto 26 gol’’.