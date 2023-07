Macugnaga si veste a festa per il week end della Fiera di San Bernardo

Taglio del nastro questa mattina per l’edizione numero 35 della Fiera di San Bernardo, organizzata dal Comitato della Comunità Walser di Macugnaga. Tre giorni di festa – il 7, 8 e 9 luglio – intitolati al Patrono delle Alpi e protettore delle genti di montagna, nati dall’antica fiera mercantile dedicata a Maria Assunta che si teneva già nel Medioevo. Si tratta di uno degli eventi più sentiti delle nostre valli, che riunisce tutti popoli che vivono nei dintorni del Monte Rosa e che portano avanti le tradizioni walser.

La Fiera di San Bernardo 2023 si è aperta nel pomeriggio di venerdì 7 luglio con la consegna de i tradizionali tronchi di tiglio agli scultori che prendono parte alla XXI edizione dell’Estemporanea di scultura su legno.

Oggi è in programma, dalle 9.30, l’apertura al pubblico della mostra-mercato della Fiera in cui vengono esposti oggetti di antiquariato, libri, sculture in legno, ceramiche, abiti, ma anche prodotti enogastronomici. Alle 11.30 la premiazione del concorso letterario “Macugnaga e il Monte Rosa, montagna del popolo Walser”, mentre alle 15.00 l’inaugurazione ufficiale della Fiera di San Bernardo sotto la Tanzloube di Staffa. Alle 16.30, presso la Kongresshaus a Staffa, prende il via il Convegno sul tema “Quale futuro per la Montagna?”, mentre nella località Dorf un laboratorio di panificazione dedicato ai bambini, seguito da una caccia al tesoro.

Si continua alle 20.30, sempre nella Kongresshaus, con lo spettacolo teatrale “In capo al mondo – In viaggio con Walter Bonatti”, seguito dalla cerimonia di conferimento dell’Insegna di San Bernardo al meteorologo Luca Mercalli.

La Fiera di conclude domenica 9 luglio. Alle 10.00, presso la Chiesa Parrocchiale di Staffa, la Messa celebrata da Monsignor Giacomo Gampa, vescovo emerito di Lugano, seguita dalla solenne processione della statua lignea di San Bernardo, che verrà portata fino alla Chiesa Vecchia. Giunti al Vecchio Tiglio, si procede con la tradizionale benedizione degli attrezzi da montagna e con l’incanto delle offerte. La Fiera termina alle 15.30 con la premiazione del XXI Concorso Estemporaneo di Scultura su legno.