Tutto pronto per il concerto di beneficenza Anna on the Beach

Dopo la pausa forzata causata dalla pandemia torna il concerto di beneficenza Anna on the Beach.

Nata nel 2010, da due edizioni l'iniziativa sostiene insieme a Dottor clown Vco la Fondazione Robert Hollman di Cannero, un'eccellenza italiana per l'educazione dei bambini ipovedenti. “Torniamo finalmente a fare risplendere il sorriso di Anna Achilli -spiega dall'organizzazione il figlio di Anna e componente dei Monkey Weather, Paolo- per aiutare la Fondazione (https://fondazioneroberthollman.it/)".

L'appuntamento è al The Last Beach di Verbania domenica 9 luglio dalle 15 alle 22.

La line up prevede dalle 15 dj set a cura di Too Little Time, La Loggia Del Leopardo e Lewis Tollani. Dalle 18 al via i concerti con The Hiroshima Dandies, The Rubber Room, Loste, The Monkey Weather, Bad Frog.

Per accedere alla manifestazione è prevista un 'offerta minima di 10 euro. Il ricavato sarà devoluto interamente per acquistare due attrezzature necessarie all'assistenza dei bambini presso la Fondazione, nello specifico il Leckey Early Activity System (Sistema per il posizionamento) e delle piastrelle tattili.

L'ingresso prevede l'apericena (bevande escluse), l'utilizzo dei gonfiabili della spiaggia e la possibilità di provare il wakeboard a condizioni facilitate previa prenotazione ( + 39 349 8045988).

Chi non potesse partecipare ha comunque la possibilità di sostenere la raccolta fondi attraverso

BONIFICO BANCARIO intestato a: Associazione Dottor Clown Vco

codice IBAN: IT91 V030 6945 3601 0000 0011 089

Causale: Fondazione Hollman

Chi parte dalla Lombardia può contattare l'organizzazione del Sick Bus e raggiungere con la navetta la manifestazione. Partenza da Como località Muggió h:13. Secondo carico a Saronno h:13:30 al parcheggio gratuito via Castelli. Arrivo a Verbania h: 14:30 presso The last beach, prenotazioni formicagino@yahoo.com / +39 340 747 9746