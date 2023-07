E' il giorno della Bettelmatt Ultra Trail Formazza 2023

Dopo gli eventi d'anteprima, Festival dei fiori di Montagna e la But Gourmet pro Emilia Romagna del week end scorso, è è arrivato il giorno della Bettelmatt Ultra Trail Formazza.

Saranno circa 800 gli iscritti al Trail iche si correrà nei maestosi scenari alpini dell’Alta Val Formazza, nel nord del Piemonte.



I percorsi di questa edizione



Tutti i tracciati, novità di quest'anno, avranno partenza e arrivo a Valdo, frazione di Formazza. Si correrà sui sentieri che hanno ospitato i Campionati Mondiali di Sky Ultra ISF con Bettelmatt Ultra Trail, 57 km per 3150 m D+, un vero e proprio “Grand Tour” dell’Alta Val Formazza che arriverà a sfiorare i 3.000 m nei pressi del Rifugio 3A. Bettelmatt Super Race, 40 km per 2.520 D+-, si svilupperà sulla prima parte del percorso di BUT, compreso il passaggio al 3A, mentre Bettelmatt Race, 23 km per 1.320 D+-, condivide il tratto iniziale delle altre due gare: tutti e tre i percorsi toccheranno la famosa Cascata del Toce. Per queste gare, ricordiamo, le iscrizioni si chiuderanno il 5 luglio alle ore 22.



Bettelmatt Mini Trail a favore della Romagna



Rimarranno aperte solo le iscrizioni a Bettelmatt Mini Trail, sempre con partenza e arrivo a Valdo e un percorso tutto nuovo di circa 6 km con un dislivello di circa 250 m sui sentieri della bassa Val Formazza. Le iscrizioni sono on line fino al 5 luglio e sul posto il giorno della gara: il ricavato di BMT sarà devoluto a “un fiore per la Romagna” devastata dall’alluvioneattraverso Fondazione La Stampa – Specchio dei Tempi: serviranno al progetto di ripartenza di artigiani e commercianti che hanno perso tutto con le recenti inondazioni.



Salomon Golden Trail National Series



Anche nel 2023 Bettelmatt Super Race farà parte del Circuito Salomon Golden Trail National Series, il circuito che riunisce alcuni dei più belli e spettacolari Trail in Italia.



Tante nazioni rappresentate



Saranno al via da Valdo atleti in rappresentanza di Argentina, Colombia, Francia, Germania, Gran Bretagna, Polonia, Perù, Russia, Spagna, Svizzera, Ucraina e, ovviamente, Italia. Attualmente sono iscritti trail runners provenienti da 10 regioni italiane: Piemonte, Lombardia, Val d’Aosta, Veneto, Liguria, Emilia Romagna, Puglia, Sicilia, Trentino Alto Adige, Marche.

Tra gli atleti già iscritti spiccano i nomi di Chiara Regis, vincitrice nel 2022 di BSR e iscritta alla stessa gara, di Giulia Ronchi nella BR, gara in cui vinse nel 2022; attenzione anche al vincitore di Bettelmatt Race 2022 Roberto Giacomotti, a Simone Esposito, Simone Costa, Andrea Iob, Francesco Mangano, Susan Ostano, Nora Gilardi e Yulia Baykova nella BSR.

Nella BUT occhio allo svizzero Yves-Laurent Epinay, a Raffaele Bottegal e alla vincitrice dell’Adamello Ultra Trail 2022 Francesca Crippa.