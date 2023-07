Fine settimana benefico alla Prateria. Torna dopo 3 anni 'Metti in moto un sorriso'

Torna l’iniziativa “Metti in moto un sorriso", un weekend a scopo benefico in programma il 15 e 16 luglio nell’area feste de la Prateria di Domodossola, organizzato dall’ associazione “Arcobaleno all’insù”. La kermesse prevede due giorni di festa con possibilità di pranzare e cenare presso l’area ristoro con griglia, paella e sangria. Nel dettaglio il programma prevede sabato 15 luglio alle ore 14.30 il consueto giro in moto per i ragazzi dell’Anffas e Ciss e per chiunque volesse provare l’ebrezza sui due ruote, alle 16.30 il taglio della torta. Alle 21.00 l’esibizione della scuola “Wonder Dancing” del Maestro Domenico Simmaco e a seguire serata danzante con l’orchestra “Agos Band”. Domenica 16 luglio alle ore 10.00 per tutti gli appassionati di motori, la sfilata delle auto d’epoca mentre alla sera l’orchestra “Marianna & Marco Rubacuori” chiuderà la kermesse.

Bruno Pizzi, da anni a capo dell’organizzazione, racconta: ”Purtroppo a causa del covid eravamo fermi con questa iniziativa dal 2019, per cui per noi riprendere l’attività è motivo di orgoglio e gioia. Da tanti anni questo appuntamento unisce solidarietà e divertimento in quanto al primo posto vi sono le famiglie e i loro ragazzi”.

Partecipano naturalmente anche i possessori di moto, gli appassionati, i curiosi; mentre il ricavato sarà devoluto in parte per le cure del piccolo Francesco Marta di Villadossola e il resto all’Anffas.