Elisa Barucchieri e la compagnia di danza acrobatica ResExtensa protagonisti a 'Tones Teatro Natura'

Sabato 15 luglio 2023, al Tones Teatro Natura, la notte sarà illuminata da Elisa Barucchieri e la sua compagnia di danza aerea e acrobatica ResExtensa: un delicato e intimo assaggio del lavoro del Centro di produzione da lei diretto, messo al servizio della bella visione della regista Alessandra Premoli.

Elisa coreografa italo americana, attualmente impegnata con la sorella Elena Sofia Ricci a teatro, trova in questo spettacolo la dimensione tanto amata, profonda e intima, della sua personale relazione con la natura:

“La danza è uno stato di meraviglia, visionario ed i miei lavori sono andati verso il creare spettacoli immaginifici. La danza aerea, terra – cielo, è il mio modo di dire, di esprimere quello che ho dentro. Portare fuori dai Teatri la danza, è per me offrirla, a tutti, liberandola dagli stereotipi di un’arte solo per pochi. La Danza è per tutti e ognuno, senza pregiudizi. Questo meraviglioso teatro all’aperto, immerso nella natura è una gioia, perché il luogo è magico, il festival speciale e per me, questi incontri tra arte e natura, per omaggiare la meraviglia, sono momenti preziosi, doni in onore alla bellezza del tutto. Sono felice di collaborare per la prima volta con due donne fantastiche come Alessandra Premoli che ne cura la regia e con Maddalena Calderoni direttrice artistica e soprano. Tre voci, tutte al femminile per una notte in cui si potranno toccare le stelle”.

Sul pianeta Tones è una notte piena di stelle, così vicine da poterle toccare, una notte popolata da creature fantastiche, libere da ogni convenzione. Un viaggio di magia, suggestioni e sogni, verso un nuovo mondo, verso il futuro, cullati dalla più bella musica mai scritta da Vivaldi, Haendel, Mozart, Rossini, Bellini, Verdi, Puccini, Dvorak, Delibes, Mascagni, Strauss eseguita dall’Orchestra A. Vivaldi diretta da Manuela Ranno per le voci di Maddalena Calderoni (soprano), Solomia Lukyanets (soprano), Sofio Janelidze (mezzosoprano), Davide Ryu (tenore), Ettore Agati (controtenore), Davide Procaccini (basso). Firmato da Alessandra Premoli, regista d’Opera in Italia e all’estero e le video scenografie di Stefano di Buduo, che ritorna a Tones dopo il grandissimo successo degli allestimenti Aida e No Gravity Show nel 2019.

In questa notte fantastica “voleranno” i ballerini di ResExtensa con le coreografie di Elisa che saprà stupire come sempre e arrivare al cuore, tutto in una notte, e in una notte soltanto…