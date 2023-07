Ossola Guitar Festival: la prima tappa a Varzo

È tempo di dare il via all’edizione 2023 di Ossola Guitar Festival, la manifestazione che porta la grande musica in tutta l’Ossola grazie ad un ricco calendario di concerti che hanno come protagonista la chitarra. La prima tappa è in programma per mercoledì 19 luglio, e ha come scenografia la scalinata della Chiesa Parrocchiale di Varzo.

Il primo concerto dell’Ossola Guitar Festival 2023 è intitolato “Acustica Latina”: Sergio Fabian Lavia alla chitarra e voce, Dilene Ferraz al flauto e voce e Nicolò Neri al violoncello, propongono una selezione di musiche della tradizione brasiliana e argentina. I tre artisti, provenienti da ambienti molto diversi tra loro, sono accomunati dalla passione e dalla ricerca nel mondo della musica popolare, creando un dialogo tra le tradizioni dei rispettivi Paesi d’origine.

Prima del concerto, in programma alle ore 21.00 e con ingresso libero, è possibile prendere parte ad un’apericena presso il Bar l’Alveare: il costo è di 15 euro ed è necessario prenotare entro il giorno precedente.

Da quest’anno, Ossola Guitar Festival consiglia, per ogni appuntamento, un itinerario escursionistico nella zona dove si svolgono i concerti. Per la prima tappa si consiglia una passeggiata tra le numerose frazioni di Varzo: un percorso di 9 chilometri tra i più bei borghi alle falde del Monte Cistella.