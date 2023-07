Al Lusentino serata di solidarietà per il progetto abitativo a Domodossola VIDEO

Ha vinto la solidarietà ieri sera al Lusentino, per il progetto che vede il gruppo Altair al fianco della parrocchia di Domodossola, con l'appoggio di Specchio dei Tempi, per risolvere il problema dell'emergenza abitativa, con la realizzazione di alcuni appartamenti per le persone in difficoltà. Una serata benefica che ha visto sul palco ad esibirsi come cantanti giornalisti ed amministratori del territorio, con Stefano Casadei come perfetto padrone di casa.

Ha cantato il sindaco di Domodossola Lucio Pizzi, insieme al parroco di Domodossola don Vincenzo Barone. Poi una delegazione del comune di Villadossola, Ivan Svilpo per San Domenico Sport con Cristina Bernocchi, il gruppo Altair con Michele Marinello e Paolo Zanghieri, e alcuni giornalisti.

Risate, qualche acuto non proprio perfetto che la giuria composta da Salvatore Ranieri, Edoardo Raspelli e Alberto Valentini ha comunque finto di apprezzare e poi una allegra grigliata in compagnia per chiudere il cerchio di una bella serata.