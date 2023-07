Le ripartenze della vita raccontate da Giorgio Paolucci, editorialista dell'Avvenire

Venerdì 21 luglio, alle ore 17:30, nella sala mandamentale del Vecchio Comune di Santa Maria Maggiore in piazza Risorgimento, si terrà la presentazione del libro del noto giornalista Giorgio Paolucci “Cento ripartenze. Quando la vita ricomincia” (Itaca).

L’iniziativa, realizzata con il patrocinio del Comune di Santa Maria Maggiore, è promossa dal Centro Servizi per il Territorio Novara-VCO in collaborazione con il Rosmini International Campus di Domodossola.

Ognuno, scorrendo il film della propria esistenza, può rintracciare momenti di difficoltà: la perdita del lavoro, una disavventura finanziaria, una malattia, la detenzione in carcere, il buco nero di una dipendenza, una crisi affettiva, l’emigrazione, la morte di una persona cara... Di fronte all’evidenza della fragilità possiamo rassegnarci o ribellarci, ma per reagire non bastano gli slogan rassicuranti (“andrà tutto bene”), c’è bisogno di qualcosa che dia significato e vigore all’esistenza. Il libro racconta storie di persone che hanno sperimentato una “ripartenza” grazie all’incontro con qualcuno che le ha aiutate a scoprire uno sguardo positivo sull’esistenza. E così, un momento di crisi diventa occasione di cambiamento e di crescita.

L’autore, Giorgio Paolucci, è stato vicedirettore del quotidiano “Avvenire” e ora ne è editorialista. Assieme a lui porterà la sua testimonianza uno dei protagonisti del libro.

Presente l'incontro il professor Carlo Teruzzi, rettore del Rosmini International Campus di Domodossola.