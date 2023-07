Ambiente e salute al centro dell'accordo siglato da Asl Vco e Arpa

La Direttrice dell’Azienda Sanitaria Locale del Verbano Cusio ossola Chiara Serpieri e il Direttore Generale di ARPA Piemonte Secondo Barbero hanno firmato un accordo di collaborazione che vuole porre al centro il binomio sempre più attuale ambiente e salute.

Le attività di conoscenza e controllo dell’ambiente e del territorio ai fini della tutela ambientale condotte da Arpa Piemonte si completano con le attività dell’ASL finalizzate alla tutela della salute. Le peculiarità dei due Enti si integrano portando ad attività di conoscenza e controllo dell’ambiente e del territorio a vantaggio non solo degli obiettivi istituzionali di entrambi, ma soprattutto dei cittadini che vivono la nostra realtà ambientale.

Gli ambiti di collaborazione riguarderanno diversi ambiti: dalla gestione delle emergenze ambientali alle bonifiche, dall’emergenza idrica alla condivisione di informazioni e supporto tecnico reciproco.

“Gli accordi tra gli Enti sono importanti – commenta Secondo Barbero - perché se la collaborazione è da sempre presente e lo è istituzionalmente, fare un passo in più e definire ambiti comuni per poter lavorare e crescere nella conoscenza, nella professionalità, nella capacità non può che migliorare il lavoro a vantaggio dell’intero Piemonte nel senso più ampio che questa parola contiene”.

“L’approccio integrato, possibile sono attraverso una collaborazione convinta e strutturata tra Istituzioni, - spiega Chiara Serpieri - è fondamentale per consentire di valorizzare al maggior grado le risorse professionali e generare positivi avanzamenti nell’efficacia delle politiche riguardanti l’ambiente e la tutela della salute, sia in ambiti di controllo che di prevenzione, oltre che in termini di supporto agli Enti Territoriali locali.