Il sindaco Pizzi chiede la convocazione urgente della Rappresentanza dei sindaci Asl

Il sindaco domese, dopo aver scritto nelle scorse ore alla direzione generale Asl perchè si adoperi per la riapertura di Ostetricia e Ginecologia al San Baigio, ha scritto una lettera anche al neo presidente della Rappresentanza dei sindaci Gianmaria Minazzi.



Nella lettera il primo cittadino chiede che venga convocata con la massima urgenza la Rappresentanza per poter iniziare a vigilare sulla riorganizzazione ospedaliera votata dal consiglio regionale.





Gentile Presidente,



per concomitanti questioni personali non ho potuto partecipare alle ultime riunioni della Conferenza dei Sindaci dell’ASL VCO e non ho potuto quindi porgerle di persona i migliori auguri per la sua recente elezione ad un incarico che appare particolarmente gravoso, soprattutto considerata la difficile situazione in cui versa la sanità pubblica nel nostro territorio e non solo.

In particolare, a fronte della recente deliberazione del Consiglio Regionale indirizzata alla riqualificazione dei due Ospedali esistenti, ritengo essenziale che la rinnovata Rappresentanza dei Sindaci vigili sul percorso di riorganizzazione che attende il nostro territorio.

A motivo dunque dell’assoluta urgenza delle problematiche in questione nonché delle drammatiche questioni sul tappeto sono a chiederLe cortesemente di convocare senza indugio la Rappresentanza: la consapevolezza del ruolo consultivo di tale organo, infatti, non ci esime dal mantenerlo vivo ed incalzante strumento di presidio popolare della salute pubblica, finalità a cui in ultima analisi l’ordinamento lo ha preposto.

In attesa di gentile riscontro, ringrazio per l’attenzione ed invio cordiali saluti.





Il sindaco

Lucio Pizzi