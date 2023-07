Un tuffo nel passato a Folsogno con gli antichi mestieri. FOTO

Folsogno ha fatto un tuffo nel passato. La graziosa frazione di Re sabato sera si è trasformata nel palcoscenico naturale di “C’era una volta, com’eravamo…4 passi per Folsogno”. Gli scorci suggestivi del paese si sono animati con gli antichi mestieri. La manifestazione ha rappresentato l’occasione per visitare Folsogno e le sue caratteristiche viuzze.

Alcuni folsognesi hanno anche aperto le loro antiche abitazioni in pietra, accogliendo i visitatori con assaggi di formaggi e salumi e un buon bicchiere di vino. Tanti gli allestimenti, per una piacevole passeggiata tra gli antichi mestieri. Il tutto rallegrato dalla musica delle fisarmoniche e la partecipazione degli Amici della Montagna. Molto apprezzati anche gli angoli allestiti da Arte in Atelier e Serena Guerra (SerenArt). Soddisfatti gli organizzatori.

“Siamo contenti per l’alta affluenza, ringraziamo tutti coloro che sono intervenuti” fanno sapere dalla Pro loco. Durante il percorso è stato possibile degustare i sapori di una volta.“Tutto ha funzionato bene e c’è stata tanta gente” conferma con soddisfazione anche il sindaco Massimo Patritti. Per l’occasione, dalle 19 alle 23, è stato anche istituito un servizio navetta da Re, in modo da non congestionare le poche aree di sosta della frazione. Molto efficiente ed apprezzato il servizio di parcheggi e viabilità garantito dai volontari della Protezione civile.