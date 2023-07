A Beura rombano i motori per il XXVIII raduno Guzzi

Il 21-22-23 luglio torna il motoraduno internazionale del marchio Guzzi. Un raduno storico per il piccolo centro ossolano, quest'anno infatti giunge alla 28esima edizione. Le Guzzi che avranno come punto base il campo sportivo di Beura, per tre giorni gireranno tra laghi e valli della provincia.

La manifestazione è organizzata dal Guzzi Friends di Beura, un evento che negli anni ha richiamato motociclisti non solo da tutta Italia e ma anche da altri paesi d'Europa. A Beura sarà a disposizione un'area parcheggio e il soggiorno sarà accompagnato da musica dal vivo, stand, cucina, sarà presente anche un mercatino con articoli per motociclisti del noto marchio motociclistico italiano.