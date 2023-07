Appartamenti nell'ex casa parrocchiale: proseguono i lavori

Proseguono a Domodossola i lavori per trasformare l’ex casa parrocchiale in sei mini appartamenti. Il cantiere tra via Pellanda e via Facchinetti è visibile a chi transita nel centro città: è stato posato a maggio e la fine è prevista a settembre 2024. Un intervento da 1 milione e 250 mila euro.

Si tratta di alloggi che saranno utilizzabili da chi deve far fronte a problemi urgenti perché rimasto senza casa. Non quindi una soluzione a tempo indeterminato, ma solo provvisorio in attesa di risolvere i problema.

La vecchia casa parrocchiale, che una volta ospitava i preti, era inutilizzata da tempo. Quindi lo stabile ha bisogno di lavori strutturali per trasformarla in alloggi e garantire a famiglie delle soluzioni provvisorie.

Un’operazione che vedrà lavorare assieme la parrocchia, il comune e il Ciss.