Acqua di Vigezzo, partita la prima linea produttiva

Sono due le linee produttive installate nello stabilimento di Malesco, dove si imbottiglia l’acqua minerale di Vigezzo. Le due linee sono una per la plastica e una per il vetro a rendere. Da notizie che rimbalzano dal Biellese, dove ha sede Lauretana – la società che ha acquisito il marchio vigezzino - , la prima linea è partita in questi giorni ed è già in distribuzione, l’altra sarà attiva nelle prossime settimane.

In quest’anno trascorso dall’acquisizione del marchio ossolano Lauretana, che parla della Vigezzo come di un’acqua di qualità, ha lavorato sodo per riqualificare e rimettere in moto l’impianto vigezzino.

Allo stabilimento di Malesco lavorano sette persone, organico che però è destinato a salire entro fine anno.

Intanto la società di Graglia (Biella) sta testando proprio sul suo territorio la clientela per capire come sarà accolto il ‘debutto’ dell’Acqua Vigezzo nelle bottiglie in pet.