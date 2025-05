Riaperta la strada per Tappia FOTO

Tappia torna ad essere collegata a Valpiana e a Villadossola. La strada era stata danneggiata in diversi punti dopo il forte maltempo di metà aprile, che aveva provocato quattro frane lungo il tracciato. I primi interventi hanno dunque permesso di ricollegare Tappia al piano e garantire dunque la percorribilità del tratto che sale alla frazione alta.

Ulteriori novità potrebbero venire la prossima settimana dopo le verifiche che saranno fatte dai tecnici della regione. Per sanare le 'ferite' dell'alluvione a Villadossola saranno necessari più di 2 milioni di euro.

Una notizia, quella della riapertura della strada, che porta un po’ di sollievo anche ai residenti della frazione e alle attività commerciali, come La Cantina di Tappia. “Stiamo pian piano tornando alla normalità – le parole di Corrado Zaretti, titolare dell’attività che, a causa della chiusura della strada, aveva subito non pochi danni a livello economico - anche se rimane un po’ di preoccupazione per l’entità dei lavori che ci saranno da fare”. Grazie alla riapertura, tuttavia, il ristorante ha ripreso la propria attività: “Fortunatamente – spiega Zaretti – le prenotazioni sono ripartite e in questi giorni torneremo ad accogliere numerosi ospiti anche grazie al periodo di comunioni e cresime”.