Le previsioni meteo per il fine settimana

Il Piemonte si trova al confine tra un promontorio di alta pressione esteso dalla penisola iberica fino all'Islanda e una vasta bassa pressione centrata sulla Polonia. "Tale configurazione - si legge nell'ultimo bollettimo meteo di Arpa Piemonte - convoglia correnti fresche da nord sul Piemonte e determinerà una copertura soleggiata per i prossimi giorni, con debole instabilità per lo più sui rilievi alpini e pedemontani. Da domenica i flussi in quota saranno più occidentali ma senza variazioni significative del tempo".

SABATO 17 MAGGIO 2025

Nuvolosità: parzialmente nuvoloso al mattino con nubi più compatte al confine con la Liguria, nel pomeriggio poco nuvoloso con cumuli in formazione a ridosso dei rilievi. Precipitazioni: rovesci sparsi, deboli o moderati, a ridosso dei rilievi nelle ore centrali della giornata, con possibilità di locali temporali in sconfinamento dalla Liguria. Zero termico: in rialzo fino a 2500-2600 m. Venti: deboli o localmente moderati nordoccidentali sulle Alpi, deboli altrove, sull'Appennino da nordest al mattino e meridionali in rinforzo al pomeriggio, sulle pianure prevalentemente da sud

DOMENICA 18 MAGGIO 2025

Nuvolosità: cielo sereno o poco nuvoloso; formazioni cumuliformi nel corso del giorno a ridosso dei rilievi, in particolare tra basse Cozie e Alpi Liguri. Precipitazioni: assenti, salvo rovesci isolati nelle ore centrali. Zero termico: in rialzo fino a 2800-2900 m a nordest e 3100-3200 m a sudovest. Venti: deboli o localmente moderati in montagna, occidentali sulle Alpi e meridionali sull'Appennino, prevalentemente deboli meridionali sui restanti settori.