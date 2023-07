Nell'area feste della Lucciola di Villadossola la 'pastasciutta antifascista'

‘’Anche quest'anno, l'Anpi di Villadossola, in collaborazione con la Fondazione Novecento "La Lucciola" e Libera VCO Ossola, offre la "pastasciutta antifascista".

Lo scrive la sezione Ani di Villadossola che in quella data intende, come tradizione, intende ricordare il gesto fatto a suo tempo dalla famiglia Cervi il 25 Luglio '43, per festeggiare la caduta del fascismo. La storia risale all’alba del 28 dicembre 1943, esattamente le 6.30, quando nel poligono del tiro a segno di Reggio Emilia un reparto fascista fucilò sette fratelli partigiani (Gelindo, Antenore, Aldo, Ferdinando, Agostino, Ovidio ed Ettore) assieme a un disertore che si è nascosto a casa loro, Quarto Camurri. Una storia abbastanza nota, che diventerà nel tempo uno dei simboli più duraturi e radicati nella memoria pubblica della Resistenza in Italia.

La serata è in programma martedì 25 Luglio dalle ore 18 nell'area feste della Lucciola a Villadossola.

Come sempre, ci saranno anche contenuti musicali e di letture a cura delle associazioni, prima della distribuzione della pasta, che comincerà verso le 19:30. Verrà anche proposta una riflessione sulle "guerre" all'interno della "Piramide" ricavata nell’area.

‘’Per una migliore organizzazione dell'evento – spiegano all’Anpi - sarebbe opportuna la prenotazione del numero di persone che vorrebbero esserci per la pastasciutta. Anpi e la Fondazione Novecento offrono la pasta, il vino e l'acqua al tavolo, per quanto riguarda eventuali altre consumazioni, funzionerà un servizio bar, griglia e tavola fredda e sarà naturalmente a spesa di ogni avventore’’.

Le prenotazioni al 3405314140 entro lunedì 24.