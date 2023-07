Ondata di maltempo sul Piemonte nordorientale, in arrivo forti temporali e grandinate

Una depressione centrata sul Mare del Nord è in avvicinamento all’arco alpino occidentale a partire dalle prime ore di domani, lunedì 24 luglio. Sulla nostra regione si assisterà ad una rotazione dei flussi in quota da sudovest e una debole irruzione di aria più fresca in quota; tali ingredienti contribuiranno a rendere molto instabile l'atmosfera. A partire dal Piemonte settentrionale sarà favorita la formazione di celle temporalesche che potranno dare adito a fenomeni anche di forte intensità in rapido transito dalla fascia montana e pedemontana alpina nordoccidentale alle pianure a nord del Po, per poi allontanarsi verso la Lombardia. Le prime celle sono attese in formazione dalla tarda mattinata di domani, con fenomeni in successiva possibile estensione al resto della regione. I temporali più intensi potranno essere accompagnati da grandinate e forti raffiche di vento. Il Centro Funzionale piemontese ha emesso allerta gialla da domani per temporali sulle zone alpine di biellese, vercellese, novarese e verbano e pianura orientale (zone A, B ed I) dove sono attesi locali allagamenti, grandine, forti raffiche di vento e possibili cadute di alberi ed isolati fenomeni di versante. I fenomeni sono attesi in attenuazione dalla serata e in successivo esaurimento nel corso della notte.