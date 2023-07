Tutto pronto per la 23esima edizione di Malescorto: il programma

Dal 24 al 29 luglio va in scena a Malesco l’edizione numero 23 di Malescorto, il Festival Internazionale dei Cortometraggi. Un appuntamento tra i più attesi dell’estate, che ogni anno riunisce in Val Vigezzo centinaia di addetti ai lavori provenienti da tutto il mondo. I cortometraggi visionati dal direttore artistico, Paolo Ramoni, per questa edizione della manifestazione sono stati ben 1482, provenienti da tutti e cinque i continenti. Dai documentari al cinema sperimentale, dai mockumentary alla fiction, i titoli presentati a Malescorto abbracciano tutti i generi possibili: ecco dunque il programma completo del festival.

Malescorto 2023 si apre lunedì 24 luglio con una serata di inaugurazione in programma alle 21.00 presso il Cinema Comunale di Malesco, nell’ambito dei festeggiamenti per il centenario della Ferrovia Vigezzina-Centovalli. La serata prevede diversi eventi: la presentazione del progetto Art Credits 2023 con l’opera di Giampaolo Prola; il lancio di un nuovo gioco per famiglie intitolato “Cinema a Bordo”; la conferenza “Cinema e treno a volte si incontrano” a cura del direttore artistico Paolo Ramoni; infine, la proiezione del film “L’oro nel camino” per celebrare i 40 anni dalla sua uscita.

Il festival prosegue nei giorni successivi con la proiezione di tutti i cortometraggi in concorso. Da martedì 25 a venerdì 28 luglio, a partire dalle 21.00, vengono proiettati presso il Cinema Comunale i corti della Selezione Ufficiale, con la premiazione delle Selezioni Speciali. Sabato 29 luglio – alla stessa ora e nello steso luogo – la cerimonia di premiazione dei corti vincitori della Selezione Ufficiale.