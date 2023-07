Al via a Formazza e Macugnaga il progetto di telemedicina

L’ASL VCO per perseguire l’obiettivo di potenziamento dell’assistenza territoriale e per favorire la capillarità dei servizi e la maggiore equità di accesso alle prestazioni mediche, ha avviato una sperimentazione in ambito di telemedicina con l’introduzione di dispositivi che consentano l’effettuazione di visite mediche a distanza. Dopo l’acquisizione della disponibilità delle Amministrazioni Comunali di Formazza e di Macugnaga sono state quindi avviate le procedure di appalto per l’acquisizione di due cabine di televisita (Consult Station) per un totale di Euro 85.400,00, da installare in appositi spazi appositamente predisposti all’interno dei locali dei Municipi di Formazza e Macugnaga che, una volta a regime, consentiranno al medico di Assistenza Primaria, agli Specialisti e ai Pediatri di Libera Scelta, collegati in videoconferenza, di effettuare esami clinici che non richiedano l’esame obiettivo del paziente, avanzare ipotesi diagnostiche, monitorare i parametri clinici dei pazienti e ottenere per via telematica tutta la documentazione inerente alla visita effettuata e ai pazienti di stampare promemoria, ricetta e referti.

La Consult Station è una cabina medicale, registrata come dispositivo classe IIa che raggruppa strumenti di misurazione, sensori, monitor e sistema di comunicazione che consentono, in tempo reale, l’acquisizione e la condivisione tra medico (collegato da remoto) e paziente di dati sanitari affidabili e riproducibili, consentendo altresì di rilasciare referti e prescrizioni in forma digitale.E’ dotata di:bilancia per rilevamento automatico altezza, peso, BMItermometroossimetro (saturazione e frequenza cardiaca)sfigmomanometrostetoscopiootoscopiodermatoscopioECG 12 derivazioniMisurazione glicemia.

L’attuale situazione dei collegamenti in rete, anche per collegamenti non in fibra, consente la fattibilità tecnica del progetto di dispiegamento delle cabine di televisita presso i Comuni di Formazza e di Macugnaga e può costituire un efficace strumento per potenziare l’assistenza di prossimità soprattutto nelle aree interne, montane e rurali svantaggiate a causa delle caratteristiche orografiche e demografiche del loro territorio.I tempi di consegna e i lavori di adeguamento da realizzare nei siti di Macugnaga e Formazza prevedono l’installazione delle Consult Station entro fine anno.Nel frattempo sono in corso aggiornamenti nella procedura del CUP regionale per l’inserimento nelle agende delle prestazioni usufruibili utilizzando le cabine di televisita.