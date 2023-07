Ossola Guitar Festival, le Quattro Stagioni di Vivaldi a Craveggia

Nuovo appuntamento con Ossola Guitar Festival, una delle manifestazioni musicali più amate dell’estate: martedì 25 luglio va in scena presso la Chiesa Parrocchiale di Craveggia il concerto dell’Orchestra da Camera Cimarosa. L’ensemble si esibisce in una versione esclusiva delle celeberrime "Quattro Stagioni" di Antonio Vivaldi, che vede protagonista, insieme agli archi, la chitarra. L’appuntamento è fissato per le ore 21.00, con ingresso libero.

L’Orchestra da Camera Cimarosa è stata fondata nel 2016 nel contesto della Nuova Scuola di Musica di Cantù (in provincia di Como): l’idea è nata grazie ad alcuni insegnanti e al loro desiderio di affiancare la didattica ad un’opportunità per gli allievi di un’importante collaborazione artistica. Lo scopo è quello di promuovere la musica sul territorio, permettendo a studenti e insegnanti di collaborare dinamicamente. L’orchestra, grazie all’importante numero dei suoi componenti e alle loro singole peculiarità, è in grado di spaziare in un ampio repertorio e propone concerti in formazioni sempre diverse, dal trio al quartetto, arrivando all’orchestra completa accompagnata da solisti di livello internazionale.

Per il concerto in programma a Craveggia, l’Orchestra Cimarosa è composta da: Giorgio Molteni (violino solita), Ulderico Minotti (chitarra solista), Alessia Rosini (violino), Stefano Sergeant (violino), Gaia Leoni (viola), Riccardo Marelli (violoncello), Matteo Pallavera (contrabbasso).