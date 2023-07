Ossola Guitar Festival sbarca a Cannobio: concerto di Nicholas Nebuloni

Giovedì 27 luglio un nuovo appuntamento con la grande musica di Ossola Guitar Festival: dopo la data di Craveggia, la manifestazione si sposta a Cannobio, con un concerto nella chiesa di Santa Marta.

Il protagonista, questa volta, è il chitarrista Nicholas Nebuloni. Giovanissimo artista, classe 1999, è diplomato al Conservatorio “Antonio Buzzolla” di Adria e ha ottenuto il primo posto nella Aiersi International Guitar Competition del 2023 e nella Bale-Valle Altamira International Guitar Competition del 2022. Nonostante la giovane età, Nebuloni ha già alle spalle una lunga e intensa carriera musicale, e si è esibito in numerose occasioni in Italia, Svizzera, Croazia e Serbia. Inoltre, fa parte come chitarra solista dell’Orchestra Filarmonica Europea Giovani e dell’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Adria, ed è insegnante presso l’Accademia Gaetano Marziali di Seveso e l’Associazione Comitato Genitori di Fagnano Olona.

Nel contesto di Ossola Guitar Festival si esibisce in un concerto con musiche di Coste, Bach, Castelnuovo-Tedesco, Susani, Satie e Josè. L’appuntamento è fissato per giovedì 27 luglio alle ore 21.00, con ingresso libero alla chiesa di Santa Marta di Cannobio.