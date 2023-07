Tones Teatro Natura: grande attesa per il concerto di Mario Biondi

Nella serata di venerdì 28 luglio Tones Teatro Natura torna in scena con uno degli appuntamenti più attesi della stagione 2023: il concerto della CM Orchestra insieme a Mario Biondi.

Tra i nomi più interessanti della musica italiana, con la sua inconfondibile voce soul, Mario Biondi arriva nella ex cava di Oira come ospite speciale della CM Orchestra, ensemble noto in tutta Italia che ha preso parte al progetto Tones on the Stones già lo scorso anno. Dopo il grande successo ottenuto nel 2022, torna quindi in Ossola con un concerto completamente nuovo, dal programma ricchissimo. La serata prevede infatti un doppio appuntamento: prima la straordinaria collaborazione tra l’orchestra e Mario Biondi, “la voce soul pi bella d’Italia”; a seguire un’altra esibizione dell’ensemble diretto dal maestro Andrea Pollione con un repertorio che spazia tra generi ed epoche molto diversi.

L’appuntamento è per venerdì 28 luglio, alle ore 21.30, all’ex cava Roncino di Oira, a Crevoladossola. I biglietti sono acquistabili tramite il sito web di Tones Teatro Natura.