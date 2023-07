Tones Teatro Natura: musica e spettacoli in scena alla ex cava di Oira

È ufficialmente ripartita la stagione di Tones Teatro Natura, la manifestazione culturale nata nel 2020 grazie alla Fondazione Tones on the Stones. In seguito ad una riqualificazione, la ex cava Roncino di Oira è diventata un palcoscenico naturale che ospita ogni anno concerti, spettacoli teatrali e molto altro. Inaugurata a giugno, la stagione 2023 è ricca di appuntamenti imperdibili, con grandi nomi della musica, del teatro, della danza, dell’arte italiana e internazionale che si esibiscono in una cornice meravigliosa e unica nel suo genere.

Il primo appuntamento è in programma sabato 8 luglio con "StraborDante": Viaggio in nove tappe nell’Inferno di Dante. Si tratta di uno spettacolo multimediale, che unisce teatro, musica e immagini, ripercorrendo il lungo viaggio che Dante ha compiuto nella sua Divina Commedia, accompagnato da musica jazz, rock e noise. La musica originale è composta ed eseguita dal XYQuartet insieme alla voce di John De Leo e alle immagini dell’artista Francesco Lopergolo. L’appuntamento è alle ore 21.30 alla ex cava di Oira.

Di seguito il programma completo della stagione 2023 di Tones Teatro Natura.

15 luglio – A Night at the Opera: uno show immersivo nel quale le più famose arie d’opera, eseguite da cantanti professionisti con l’orchestra Antonio Vivaldi, si uniscono alle performance della compagnia di danza acrobatica ResExtensa.

20-23 luglio - NexTones: Festival internazionale di musica, arti audiovisive, performance site-specific e grandi show multimediali.

20 luglio – Hatis Noit: una performance dell’artista e cantante giapponese Hatis Noit nella cornice unica degli Orridi di Uriezzo.

21 luglio – Pontus Lidberg: coreografo, regista e ballerino svedese, Pontus Lidberg porta in scena un estratto della sua nuova opera destinata alla Biennale Danza 2023.

28 luglio – CM Orchestra feat. Mario Biondi: la celebre CM Orchestra porta in scena un esclusivo programma musicale accompagnata da una voce d’eccezione, Mario Biondi.

2-5 agosto – Awareness Campus: seminario di natura pratica, incentrato sull’importanza del Teatro Inclusivo come opportunità di integrazione, condivisione e coesione.

1-3 settembre – Campo Base Festival: un festival che promuove pratiche di riconnessione con l’ambiente naturale per affermarne la centralità nell’esperienza umana.

2 settembre – Il paradosso dell’acqua: l’esploratore e divulgatore scientifico e ambientale Alex Bellini racconta il rapporto dell’uomo con un elemento fondamentale, l’acqua.

2 settembre – Venerus: Esibizione del musicista, cantautore, polistrumentista e producer Venerus, in uno stile che unisce il soul e l’R&B all’elettronica.