Crodo, si chiude oggi la tre giorni dedicata al Crodino FOTO

Si chiude oggi la tre giorni dedicata al Crodino, promossa per festeggiare il compleanno dell’ ‘’aperitivo biondo che conquista il mondo’’. Le inziative hanno preso il via tre giorni fa per ricordare quel 28 luglio 1965, data di nascita del Crodino. Tre giorni di appuntamenti che si sono tenuti al Centro Ginocchi di Crodo, il paese dal quale l’aperitivo ha preso il nome. Si è parlato di Erberto Carboni, l’architetto e pubblicitario che ha legato il suo nome a celebri spot. Ma sono state organizzate anche diverse mostre : quella sulle moto storiche dagli anni 40-30-60 (curata da Gian Piero Crosetti di Crodo), l’esposizione delle Barbie con costumi realizzati dalla stilista Gianna Perotti e quindi la mostra su ‘’Il genio degli Ossolani nel mondo’’. Sarà allestito anche il mercatino dei libri.