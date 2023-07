Valle Antrona, finalmente riattivato il telefono del rifugio Andolla

Finalmente ripristinato il collegamento telefonico del rifugio Andolla, a 2 mila metri, in alta valle Antrona.

Venerdì i tecnici di Tim hanno riattivo il collegamento che era interrotto dal 5 giugno scorso a causa di un fulmine che aveva colpito la struttura alpina.

Il Cai di Villadossola, proprietario del rifugio, aveva fatto diversi solleciti a Tim per chiedere la riattivazione vista l’importanza del collegamento per l’economia del rifugio che in estate è meta di molti escursionisti.

Pochi giorni fa il Cai aveva anche chiesto aiuto alla prefettura.

Ora, dopo un mese e 23 giorni il guasto è stato riparato.