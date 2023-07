Musica e corsa in quota: gli eventi del weekend in Valle Anzasca

Nuovo fine settimana ricco di eventi a Macugnaga e in tutta la Valle Anzasca. Sabato 29 e domenica 30 luglio due appuntamenti imperdibili, tra grande musica e un’importante competizione sportiva.

Si inizia il 29 luglio con Musica in Alpeggio: si tratta di un concerto dal titolo “Viaggio italiano” eseguito da Marco Rainelli al flauto traverso ed Ester Snider al pianoforte. L’evento si tiene presso l’Agriturismo Burki di Macugnaga, a partire dalle ore 17.30. Per prendere parte al concerto è necessario prenotarsi al numero 338 1657608, tramite il sito www.alpeburki.it o la mail info@alpeburki.it.

il weekend del 29 e 30 luglio è dedicato anche allo sport, con la Monterosa Est Himalayan Trail (MEHT). Si tratta di uno degli ultrarail (un’impegnativa corsa in montagna che supera la lunghezza di una classica maratona) più importanti delle Alpi, che si svolge a Macugnaga. È possibile partecipare su cinque diverse distanze, dalla più semplice a quella più estrema: la prima conta un totale di 14 chilometri, l’ultima addirittura 103 chilometri. Il primo percorso è Zmakana’ 14K, seguito da Scenic 22K, Sky 38K, Epic 60K e Brutal 103K. La partenza è prevista per sabato 29 luglio, a partire dalle ore 5.00. Domenica 30 luglio, invece, è in programma la Mini Trail, dedicata ai bambini e alle famiglie, dalle ore 11.00. Per informazioni e iscrizioni https://meht.it.