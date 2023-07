Ornavasso: torna il festival di musica indipendente in memoria di Giò

Fissata la data dell'edizione 2023 del festival di musica indipendente Facciamo rumore in memoria di Giò, che tornerà dal vivo a Ornavasso. Sarà domenica 6 Agosto, ospitato nello spazio verde offerto dal ristorante Lago delle rose.

L’orario sarà dunque quello di un mattinée, con apertura festa alle 13. I concerti inizieranno dalle 14 per proseguire ininterrottamente sino a sera, con chiusura alle 21 circa.

Gli artisti che si alterneranno sul palco per l’edizione 2023 saranno 11, fra apprezzate conferme e novità:



Bosco 2.0 (cantautorato italiano)

Midviet (punk, alternative rock)

Matt Cadillac & the Shoots (rock'n'roll)

Cyrax (metal, prog da Milano)

The Wally Gators (punk-rock da Torino)

Sangue Amaro (ignorant-core)

Red (cantautorato indie)

7 Block (metal core)

Don Rodriguez (indie rock)

Juda's Kiss (ska-punk)

Johnny y Los Santos Calaveras (rock hell roll)

Da sempre l’ingresso è gratuito e va ricordato che tutti gli artisti che scelgono di condividere l’onda emotiva di questa manifestazione si esibiscono gratis.

Il sottofondo musicale dell’intera giornata sarà affidato a Zio Fasella Dj, che intervallerà alle esibizioni il suo dj set rigorosamente con vinili.

Durante tutta la durata della manifestazione servizio bar e cucina

grigliata mista

pasta (all'arrabbiata/al pomodoro)

patatine fritte

hamburger vegano

panino con salamella

pizza

Organizzato fin dal 1997 a opera di un gruppo di amici con Epic Agency, il festival ha lo scopo di ricordare e far conoscere alle nuove generazioni di musicisti Giovanni Bianchetti, per tutti il Giò, musicista di Ornavasso scomparso prematuramente, nel giugno 1996. Studente presso la facoltà di psicologia di Torino, Bianchetti era il traino in parecchi progetti musicali noti e apprezzati: è stato voce del gruppo crossoverSilent Noise, bassista e cantante del gruppo punk-rock No Reason, bassista della band psycho-punk Nod e voce del primo tributo ai Nirvana della provincia del VCO.

Negli anni sul palco sono passati alcuni fra i migliori artisti delle province di Verbania e Novara e nomi noti del panorama come Linea77, Toxic poison, Eva’s milk, So long cocks name, Stato bardo, Fuori fa freddo.

Anche se la festa resta intitolata a Giò, il tributo è esteso anche al verbanese Luca “Toro” Corsini ex bassista dei Silent Noise e dei Thee S.T.P., prematuramente scomparso nel 2015.

Importante sottolineare che si fa rumore, si suona, ci si diverte e si ricorda un amico. Però si vive nel presente ed in questo presente una piccola creatura ha bisogno di aiuto.

Il suo nome è Alissa

www.instagram.com/il_mondo_di_alissa

Alla festa ci sarà una cassettina per le donazioni e sui social ci si sta impegnando per far conoscere la storia e l' l'Iban per poter dare una mano.

Per tutti gli aggiornamenti si rimanda alla pagina facebook Facciamo Rumore in Memoria di Giò.