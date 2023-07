Ossola Guitar Festival: l’Histérico Duo in concerto a Mergozzo

Lunedì 31 luglio tornano gli appuntamenti musicali con Ossola Guitar Festival, la manifestazione itinerante che porta la grande musica in tutta la nostra provincia. Questa volta la location è il Porticato delle Cappelle di Mergozzo, dove va in scena il concerto intitolato “Trame sonore” eseguito dall’Histérico Duo.

Michele Paolino al sax e Davide Di Ienno alla chitarra ripercorrono alcune delle più importanti tappe della storia della letteratura musicale nata per il cinema. Solitamente eseguita da grandi orchestre con formazioni numerose, il duo porta in scena una vera e propria sfida, trasformando alcune delle più grandi colonne sonore della storia del cinema e riadattandole per chitarra e sax. Il repertorio dell’Histérico Duo comprende le opere di alcuni tra i più importanti compositori che hanno fatto la storia del cinema, quali Ennio Morricone, Nicola Piovani, Nino Rota, Armando Trovajoli o John Williams.

L’appuntamento è fissato per il 31 luglio alle ore 21.00, con ingresso libero, presso il Porticato delle Cappelle di Mergozzo. In caso di maltempo, il concerto si sposta nella Chiesa Parrocchiale.