Ciss, alcuni punti tecnici approvati in mezz'ora

Seduta tecnica per l’assemblea del Consorzio Servizi Sociali dell’Ossola. Poco più di mezz’ora di riunione, martedì sera, per approvare soprattutto il bilancio di previsione 2023-25 con la ricognizione dello stato dei programmi, la variazione di assestamento generale e il controllo della salvaguardia degli equilibri di bilancio. Punto votato all’unanimità dagli 12 amministratori presenti. Nel corso della discussione anche l’illustrazione dei progetti previsti per i prossimi anni. A partire da quello finanziato da Fondazione Cariplo per gli anziani per un totale di 172 mila euro distribuiti in tre anni, quello sui disturbi spettro-autistici per oltre 44 mila euro, uno sulla disabilità per circa 6 mila, il trasferimento regionale di 88 mila euro per interventi domiciliari per anziani e altri 1181 euro dalla Regione per il fondo politiche sociali, infine 246 euro quali donazioni e Cafè Alzheimer.

L’assemblea ha anche provveduto alla ratifica delle deliberazione riguardante il programma biennale per l’acquisto di beni e servizi ed altri punti di minor importanza.

Presenti all’assemblea i comuni di Beura Cardezza, Borgomezzavalle, Crodo, Masera, Montecrestese, Pallanzeno, Re, Trontano, Vanzone, Villadossola, Villette e Domodossola.