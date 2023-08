Controlli del fine settimana, sospese tre patenti per guida in stato di ebbrezza

La Polizia Stradale di Verbania, supportata anche da personale medico della Polizia di Stato, ha invece, nella notte di domenica, sorpreso tre soggetti alla guida con tassi alcolemici nel sangue superiori al limite consentito dalla legge.

In due casi la sanzione applicata è stata di tipo amministrativo, mentre in un caso, essendo la concentrazione nel sangue quasi 3 volte superiore al limite, è scattata la denuncia penale. Il tutto aggravato dall'orario notturno.

Per tutti i casi il Prefetto ordinerà la sospensione della patente di guida da un minimo di 3 mesi a un massimo di un anno, in totale saranno anche decurtati 30 punti dalla patente di guida.

Nell'ottica della salvaguardia della sicurezza della circolazione, quindi dell'incolumità degli utenti della strada, durante la settimana appena trascorsa l'attenzione è stata concentrata, oltre che sui consueti controlli sulla regolarità dei trasporti professionali di merci e passeggeri, su condotte di guida scorrette e foriere di conseguenze dannose. Dieci soggetti sono stati sorpresi alla guida senza fare uso della cintura di sicurezza e 4 alla guida con le mani impegnate nel maneggiare il proprio apparecchio cellulare.

13 le contestazioni per eccesso di velocità, a 4 delle quali seguirà il provvedimento del Prefetto di sospensione della patente di guida. In un caso un autotrasportatore è stato colto alla guida dell'autocarro del suo datore di lavoro in stato di ebbrezza alcolica. Approfondendo il controllo hanno, poi, scoperto che lo stesso conducente già il giorno prima, fuori provincia, era incorso nella medesima sanzione che gli era valso il ritiro della patente. In totale i punti decurtati sono stati 137.