Premia, domani l'inaugurazione della mostra dedicata a 'I cammini dello spirito'

A settembre si apre l'intero tragitto della Via dell'Abate.

Dopo l'inaugurazione del primo tratto tra Baceno e Formazza, avvenuta a metà giugno, l'apertura dell'intero percorso, lungo ben 100 km, è prevista dal 6 al 9 settembre quando la sezione formazzina del Club Alpino Italiano percorrerà per la prima volta l'intero tragitto. Un trekking transfrontaliero piuttosto impegnativo, che terminerà con un'importante celebrazione il 10 settembre al Monastero benedettino di Disentis in Svizzera.

A corollario alla camminata tra storia e natura, durante tutta la prima settimana di settembre sono in calendario iniziative organizzate dalle Proloco e dai comuni di Baceno, e Formazza sul territorio attraversato dalla "Via dell'Abate". L'iniziativa intende valorizzare il territorio in chiave storico-artistica e naturalistico-spirituale. Sarà inoltre distribuita dalle proloco di Formazza, Baceno e Premia la tessera del viandante, che darà diritto a sconti in strutture ricettive e al pranzo del viandante a prezzo agevolato.

Venerdì 4 agosto alle 17 ci sarà l' inaugurazione dell'esposizione "Sulle orme di San Bernardo delle Alpi: i cammini dello spirito", all'Oratorio di San Bernardo, nella frazione Rozzaro di Premia. L'esposizione è organizzata dall’Associazione “Uno sguardo sulla Valle” con il patrocinio del Comune di Premia ed in collaborazione con la Pro loco di Premia ed i frazionisti di Rozzaro; ci saranno anche intermezzi musicali con la fisarmonica del maestro Mario Milani.

L’Oratorio è raggiungibile percorrendo un breve sentiero (500/600 m) che si imbocca a Rozzaro di Premia; posteggio presso il piazzale del campo sportivo di Pioda. Si consigliano calzature adeguate per camminare su un sentiero nel bosco. La mostra sarà aperta ogni sabato e domenica dal 4 al 20 agosto, dalle ore 15 alle 17. Per prenotazioni: tel. 340 7778349 (Augusta) o proloco.premia@gmail.com

Visite guidate: 19 agosto, 7 ottobre, 10 novembre.

Sabato 19 agosto si terrà la celebrazione del centenario della lettera apostolica di Pio XI del 20 agosto 1923 che proclamò San Bernardo "Patrono delle Alpi " Conferenza all'Albergo dellaCascata del Toce. "Giochiamo come una volta".

Domenica 20 agosto ci sarà la posa di una targa sul Blindenhorn, salito da Papa Pio XI dalla Cascata della Toce nell’estate 1897.

In programma anche il trekking da Riale al Blindenhorn con il CAI di Formazza.

Sabato 2 e domenica 3 settembre ricostruzione storica a cura della Compagnia del Nibbio.

Per prendere parte al trekking completo lungo la Via dell'Abate con il CAI di Formazza da Baceno a Disentis i posti disponibili sono 20. Per informazioni e prenotazioni: prolocoformazza@<wbr></wbr>gmail.com.