Chiusa la tredicesima edizione di "Anch’io sono la protezione civile"

Il Nucleo S.T.A.R.T. ha partecipato alla tredicesima edizione del progetto nazionale “Anch’io sono la protezione civile”, un campo scuola riservato a ragazzi e ragazze dai 10 ai 13 anni.

Un percorso di 5 giorni che ha alternato esercitazioni pratiche ad attività ludico-ricreative, e momenti di confronto didattico, i partecipanti hanno imparato che cos’è il Sistema di protezione civile, e sono entrati in contatto con Vigili del Fuoco, Corpo Forestale dello Stato, Forze di Polizia,118, Croce Rossa Italiana, Corpo AIB-Corpo Volontari Antincendi Boschivi del Piemonte-, Soccorso Alpino, Unità cinofile e rappresentanti dei Comuni.

L’obbiettivo di rendere i ragazzi consapevoli del ruolo attivo che ognuno può svolgere, a partire dai piccoli gesti consapevoli di ogni giorno, per la tutela dell’ambiente, del territorio e della collettività è stato ampiamente raggiunto.

Numerose sono state le risorse impiegate inclusi i due mesi di programmazione e preparazione delle attività, ecco alcuni dati.

L’area adibita è stata la sede del Coordinamento Territoriale di Protezione Civile del Vco, nonché del Nucleo S.T.A.R.T. presso il Tecnoparco.

1300 mq spazio coperto nei capannoni

5000 mq area all’aperto

4 tende pneumatiche a 3 archi DPC

1 shelter bagni e docce

1 capannone Ilma 80 mq

10 associazioni/gruppi comunali coinvolti per un totale di 40 volontari

10 giorni di impegno al campo h24 con allestimento e smontaggio inclusi

Un totale di circa 1300 ore di presenza e lavoro per i volontari

Serviti al giorno per 5 giorni: colazione spuntino pranzo merenda e cena per 30 persone, per un totale di 750 pasti

Ad ogni partecipante è stato consegnato il mini kit del volontario composto da zainetto, 2 magliette una azzurra ed una gialla, borraccia personalizzata, frontalino luce, cappellino, patch con il nome del volontario.