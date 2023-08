Nuova visita guidata alla mostra dedicata a Giuliano Crivelli

E' in programma sabato 5 agosto, alle 18, una visita guidata alla mostra “Giuliano Crivelli ''Il codice della meraviglia”. Le opere saranno illustrate dal curatore della mostra Francesco Maria Ferrari. Si tratta di un'inedita esposizione voluta dai figli del pittore Giuliano Crivelli, Fanny e Stefano, e organizzata da Collezione Poscio e Associazione Culturale Mario Ruminelli. Un’ottantina di opere di Crivelli sono in mostra negli spazi espositivi di Piazza Mercato, per rendere omaggio al pittore e musicista morto a 85 anni nel gennaio del 2021. La visita guidata è gratuita fino a esaurimento posti.

Gli organizzatori per prenotare consigliano di inviare un'e-mail entro venerdì 4 agosto a: mostre@collezioneposcio.it

La mostra sarà aperta fino a domenica 6 agosto è aperta nei seguenti orari venerdì ore 15-19; sabato e domenica ore 10-13 e 15-19.