Un grande successo per “Le Streghe della Valle Antigorio” FOTO

Visitatori raddoppiati rispetto all'edizione 2022: è questo il dato più significativo nel bilancio della manifestazione “Le Streghe della Valle Antigorio”, ma è ampiamente soddisfacente ogni aspetto della tradizionale festa ossolana giunta quest'anno alla sua nona edizione.

“Grande è la soddisfazione di Comitato, Associazione Streghe di Croveo e Gruppo Giovani di Croveo – comunicano dall'organizzazione – a conclusione dell’edizione 2023 de “Le Streghe della Valle Antigorio”. I numerosi visitatori hanno apprezzato gli allestimenti ricchi e colorati, un lavoro a mille mani durato tutto l’inverno, che ha consentito di decorare il suggestivo cappello delle streghe, la via di accesso al borgo e di stendere una striscia di benvenuto sul campanile. Un'organizzazione impeccabile e precisa – proseguono gli organizzatori – ha proposto a un pubblico molto attento e curioso momenti di approfondimento, laboratori affollati, dimostrazioni di antichi lavori: abbiamo legato con un filo invisibile vita passata, storia, spettacolo, accompagnato da buona musica e ottimo cibo”.

Molti i visitatori giunti anche da fuori provincia, che hanno potuto così ammirare per la prima volta la bellezza di questa piccola frazione di Baceno, i suoi angoli più caratteristici, il Museo del Cappellano (preso letteralmente d'assalto), così come l'ambiente naturale di grande bellezza che incornicia le case in pietra e legno di Croveo.

“Più persone mi chiedono cosa ci sia di speciale a Croveo e alla Festa delle Streghe – dichiara il sindaco di Baceno, Andrea Vicini – la mia risposta è sempre la stessa: il borgo di Croveo da solo rappresenta una meraviglia che merita di essere conosciuta. A rendere Croveo così speciale ci sono poi i suoi abitanti, un pugno di persone che caparbiamente conserva quello spirito di comunità che altrove sta purtroppo andando perdendosi e che rappresenta un vero valore aggiunto. A Croveo poi ci sei “tu, e tu e tu ancora”: sono decine e decine i “tu” da pronunciare per raggiungere tutti i volontari che per mesi lavorano a questa manifestazione ed ai quali va un enorme riconoscimento e ringraziamento per le proposte e le emozioni che hanno saputo offrire in questi due meravigliosi ed indimenticabili giorni di festa. Vi aspettiamo dunque ancora a Croveo, per visitare le nostre meraviglie e per partecipare alla prossima edizione de Le Streghe della Valle Antigorio”.

Le Streghe della Valle Antigorio è un evento organizzato dall’Associazione Streghe di Croveo in collaborazione con il Gruppo Giovani di Croveo, il Comune e la Pro loco di Baceno, e con il fondamentale aiuto degli abitanti e dei volontari della comunità di Croveo.