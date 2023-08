Via alla Sagra paesana di Oira: il programma

Ha inizio venerdì 4 agosto l’edizione 2023 della tradizionale Sagra Paesana di Oira. Come sempre organizzata dalla Musica e dalla Corale di Oira, la sagra prevede tre giorni di festa tra buon cibo, musica, spettacoli e appuntamenti religiosi.

La festa si apre il 4 agosto alle ore 20 con l’inaugurazione. Successivamente, dalle 20.30, via alla Cena al Töp, con un “menù d’altri tempi a lume di candela” (töp, in dialetto, significa infatti buio). Per partecipare è necessaria la prenotazione al numero 3661713883. Nella stessa serata, l’intrattenimento è affidato a Oxilia – Musica e Teatro per la Terra d’Ossola, con lo spettacolo “Margherita” portato in scena dal Gruppo Teatrale Varzese.

Sabato 5 agosto la festa ha inizio alle 18.30, con la distribuzione della tradizionale trippa. Dalle 19 la Cena sotto il Tendone con specialità locali, mentre alle 21.30 prende il via la Fiaccolata per le vie del paese con la partecipazione della Musica di Oira.

Programma ricco anche per domenica 6 agosto. Si inizi alle 10 con la S. Messa con la Corale di Oira. Dalle 12 il pranzo con grigliata e altre specialità locali, seguito alle 15.30 da un’esibizione della Musica di Oira. Alle 16 i Vespri, con successiva processione e incanto delle offerte. Alle 19 ancora una volta sotto il tendone per la cena, che si conclude alle 21 con la tradizionale tombolata.