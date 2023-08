Ossola Guitar Festival in scena a Beura con il Duo Bragal

Penultimo appuntamento con la grande musica di Ossola Guitar Festival: venerdì 4 agosto la manifestazione musicale torna in scena con un nuovo concerto, questa volta nella Chiesa Parrocchiale di Beura, frazione Cardezza.

Le protagoniste sono le musiciste Madalina Smocov e Roxana Morcosanu, che danno vita ad un’esibizione decisamente particolare, nella quale il flauto traverso e la chitarra si fondono per creare sonorità inedite. Insieme compongono il Duo Bragal, che porta a Ossola Guitar Festival un concerto con musiche di Gismonti, Caiazza, Bartók, Boutros, Pujol.

Entrambe diplomate al Conservatorio Giuseppe Verdi di Torino, le artiste possono vantare una lunga carriera alle spalle, con esperienze in concorsi e concerti a livello tanto nazionale quanto internazionale. Tra le loro esperienze più significative ricordiamo un’esibizione al Senato della Repubblica, ma anche performance in manifestazioni prestigiose quali il Festival Chitarristico Internazionale Six Ways o Aurore Musicali.

L’appuntamento, con ingresso libero, è fissato per il 4 agosto alle ore 21.