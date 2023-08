Ciclismo: esordienti, giovanissimi ed allieve in gara alla festa dell'Unità

Immancabile alla Festa de l’Unità…… Il ciclismo è uno degli appuntamenti sportivi più rilevanti della festa che si volge ogni agosto alla Lucciola di Villadossola. Domenica 6 agosto si correrà per i trofei Germano Barale, Festa dell’Unità La Lucciola, Luigi Bosetti e per il primo trofeo Romano Zaretti. In gara con partenza alle 10 gli esordienti 1° e 2° anno, poi alle 12 il via alle allieve e alle esordienti femminili e alle 16 partenza per la categoria giovanissimi g1 e g6 (7-12 anni)