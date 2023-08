Tradizionale festa ai Laghetti di Moino organizzata dai comitati tocenesi

I Comitati Tocenesi organizzano, sabato 5 agosto, la tradizionale festa ai Laghetti di Moino. Questo il programma dell'evento: alle 10 caffè “dul pariulin”; alle 10.45 Santa Messa presso il rifugio Greppi in ricordo dei caduti in montagna celebrata da don Paolo Montagnini; alle 12 apertura del punto di ristoro con prodotti tipici, servizio bar e pomeriggio in allegria con canti popolari.

Per raggiungere il luogo della festa funzionerà il servizio elicottero con partenza dal piazzale presso la seggiovia di Arvogno. In alternativa sarà possibile salire alla Piana di Vigezzo con un prezzo ridotto in particolare per famiglie e bambini.