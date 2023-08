Trasportava sull'autobus 49 bambini ma la sua patente non era valida

Guidava un autobus con a bordo 49 bambini: ma non aveva la patente valida. Lo scrive il giornale Le Nouvelliste. La polizia vallesana ha fermato sull'autostrada A9 un autobus immatricolato in Canton Ticino, con a bordo 49 bambini cinesi. Il conducente, croato, non aveva una patente valida e inoltre il veicolo presentava "gravi difetti tecnici ai freni". Autista ed azienda di trasporti sono stati denunciati. La polizia ha incassato una multa fidejussoria di 4120 franchi.