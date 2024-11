La Juventus Domo cade sotto i colpi di un buon Ivrea

E’ l’ottava vittoria in 10 partite ma è quella che al momento conta di più. Quella sul terreno della Juventus Domo permette all’Ivrea di piegare una diretta avversaria nella lotta ai piani alti e al tempo stesso dà il primato da una Ivrea impietosa e cinica che nelle ultime tre partite ha segnato 12 gol, subendone uno solo in 270’. Donatelli, Capriolo, Valsecchi e Vignali firmano il successo in terra ossolana. La rete granata è firmata da Ceschi, ma la truppa di Nino deve guardare il tabellino della classifica perché se ha il miglior attacco (26 reti) ha anche una difesa che subisce troppi gol (14).

L’Arona (la squadra del girone che ha subito meno sconfitte: una) ferma il Città di Cossato sullo 0 a 0. Il pari in terra biellese permette all’Arona di restare agganciata alle zone alte. Il Cossato frena e coglie il primo pari del suo campionato. Allo stadio Abate partita combattuta, ma l’equilibrio regge sino alla fine.

L’Omegna incassa la settima sconfitta. Troppe per una formazione blasonata! Il 3 a 1 ad Alice Castello è pesante, poiché i rossoneri erano opposti all’Orizzonti Canavese, squadra che pure lotta per uscire dai marosi del fondo classifica. I cusiani, in gol con Gessa, si lamentano per l’arbitraggio di Actis-Giorgetto che li penalizza con due espulsioni (Pontiroli e Magliarella), decisioni che rendono ancor più amara la trasferta.

Brutto, ennesimo scivolone dell’Ornavassese. Lo 0 a 5 in casa Chiavazzese sancisce le difficoltà dei neri che subiscono l’ottava sconfitta su 10 partite. Dopo dieci partite la media è povera: 0,4 punti a partita. Poco per salvarsi!

Idem per il Feriolo che capitola, combattendo in casa del Ceversama. Il 3 a 2 finale ne è la conferma ma la squadra torna dal biellese senza punti. In gol per i lacuali Progni e Cerchi.

I risultati: Juventus Domo-Ivrea 1-4; Città di Cossato-Arona 0-0; Chiavazzese-Ornavassese 5-0; Orizzonti Canavese-Omegna 3-1; Cameri-Montanaro 0-0; Ceversama-Feriolo 3-2; Gattinara-Union Novara 2-1; Virtus Vercelli-Dufour Varallo 1-4;

Classifica: Ivrea 24; Juventus Domo, Città di Cossato 22; Arona 21; Chiavazzese 20; Cameri 17; Gattinara 16; Dufour Varallo, Virtus Vercelli, Ceversama 15; Montanaro 12; Orizzonti Canavese 10; Omegna 7; Ornavassese, Union Novara 4; Feriolo 3;