Ceschi lascia il Piedimulera: potenzierà l'attacco del Baveno

‘’Sono stato contattato da mister Ivan Sottini e questo mi ha fatto molto piacere, anche per la sua carriera calcistica in squadre professionistiche come giocatore. Credo che come allenatore farà molto bene’’. Chi parla è Moreno Ceschi, che dopo 5 anni lascia il Piedimulera per approdare al Baveno. Una scelta importante per l’attaccante ossolano, da anni prolifico goleador in Promozione.

‘’Sono rimasto molto affascinato da dalla ambizioni dell’Asd Baveno - aggiunge Ceschi – che vuole tornare al più presto nel campionato di Eccellenza, cosa che è anche un mio obiettivo. La preparazione è cominciata e mi sto allenando con giocatori di esperienza: cercherà di apprendere il più possibile. Inoltre ho trovato giovani molto bravi. Ora c’è solo da lavorare e creare il gruppo’’.

Ceschi è rimasto legato al Piedimulera. ‘’Sì, devo fare alla società del Piedimulera, allo staff ed ai tifosi un ringraziamento – ci dice - . E’ stata una bella esperienza, un posto dove sono potuto crescere calcisticamente. Spero di aver ricambiato la loro fiducia. Purtroppo lascio con la nota negativa della retrocessione e questo mi spiace. E’ però arrivata l’ora per nuovi stimoli che spero di trovare a Baveno’’.