Tanta gente ad Oira per la Sagra paesana FOTO

Si è chiusa con grande soddisfazione degli organizzatori la Sagra paesana di Oira. Una manifestazione che unisce tradizioni religiose e popolari, cucina, intrattenimento e semplice familiarità che permettono di trascorrere momenti sereni in un clima familiare, genuino ma molto accogliente.I componenti della Musica di Oira, della Corale parrocchiale e i loro soci hanno cucinato e servito con cura ottime pietanze che nella loro semplicità hanno incontrato il favore dei numerosi commensali.

Il suggestivo allestimento del tendone per la cena al töp ha affascinato i presenti intrattenuti da Matteo Minetti e Matteo Cinzio di Oxilia Teatro e Musica per la Terra d’Ossola. Fascino e spiritualità hanno avvolto, sabato, i partecipanti alla fiaccolata in onore della Madonna del Rosario che viene onorata e invocata dai fedeli attraversando il paese, illuminato dai lumini, al suono della Banda musicale che ha intrattenuto i presenti anche il giorno successivo prima e dopo i Vespri cantati con la guida della Corale parrocchiale seguendo le melodie tipiche della Valle Antigorio.